il nuovo ambulatorio un anno per i lavori

Il paese di Prunetta annuncia l’apertura di un nuovo ambulatorio. Dopo un anno di lavori, il progetto prende forma e promette di migliorare i servizi sanitari per i cittadini dell’area. Durante un incontro pubblico, il sindaco e il vicesindaco hanno illustrato il piano, che in poche ore ha preso vita, disegnando il futuro del servizio medico nel territorio di Piteglio.

Mentre il paese di Prunetta, nel corso di un incontro pubblico tenutosi nei giorni scorsi, abbracciava idealmente il dottor Matteo Zagati, nuovo medico di medicina generale, sindaco e vicesindaco hanno presentato il progetto di un nuovo ambulatorio che darà un forte impulso al miglioramento della qualità del servizio, come dire che, nella sala della Pro Loco, in due ore è stato disegnato l'intero assetto del servizio sanitario del versante riguardante l'ex Comune di Piteglio. A spiegare tempi e caratteristiche è stato il vicesindaco, Giacomo Buonomini: l'intervento è previsto nella zona dell'ex cimitero di Prunetta e rappresenta un passo fondamentale per il paese: la costruzione di un nuovo ambulatorio medico che, si stima verrà inaugurato nel corso del 2027.

