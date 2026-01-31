Il Napoli vince contro la Fiorentina nonostante l'ennesimo infortunio | ansia per Di Lorenzo

Da fanpage.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina, nonostante un altro infortunio importante. Nel secondo tempo i partenopei hanno rischiato di più, ma sono riusciti a portare a casa i tre punti. L’attenzione ora si concentra su Di Lorenzo, che ha lasciato il campo a causa di un problema fisico. La vittoria arriva in una partita piena di emozioni e qualche brivido.

Nel secondo tempo il Napoli ha corso qualche rischio di troppo, ma ha portato a casa la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. C'è apprensione per le condizioni di Di Lorenzo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

L’infortunio a Di Lorenzo è l’ennesima botta psicologica. Ma il Napoli reagisce e vince nonostante la stanchezza

La torsione della caviglia di Di Lorenzo ha sconvolto i tifosi allo stadio.

Il Napoli torna a vincere contro la Fiorentina, ma perde Di Lorenzo per infortunio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Cosa serve al Napoli per qualificarsi ai playoff di Champions League; Cosa serve al Napoli per qualificarsi in Champions League: i risultati con cui passa col Chelsea; Il Napoli si qualifica ai playoff di Champions League se...; Champions League, il Napoli si qualifica ai playoff se… Tutte le combinazioni.

il napoli vince controIl Napoli vince contro la Fiorentina nonostante l’ennesimo infortunio: ansia per Di LorenzoNel secondo tempo il Napoli ha corso qualche rischio di troppo, ma ha portato a casa la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina ... fanpage.it

Il Napoli riparte dal suo pubblico: Vince 2-0 al Maradona.Il Napoli dopo la sconfitta e l’eliminazione dalla Champions League di mercoledì sera per 2-3 con il Chelsea, riparte dal campionato al Maradona. mondonapoli.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.