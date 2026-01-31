Il Napoli vince contro la Fiorentina nonostante l'ennesimo infortunio | ansia per Di Lorenzo

Il Napoli batte 2-1 la Fiorentina, nonostante un altro infortunio importante. Nel secondo tempo i partenopei hanno rischiato di più, ma sono riusciti a portare a casa i tre punti. L’attenzione ora si concentra su Di Lorenzo, che ha lasciato il campo a causa di un problema fisico. La vittoria arriva in una partita piena di emozioni e qualche brivido.

