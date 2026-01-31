Il Napoli prende Alisson un po' Neres e un po' Leao | le cifre dell' accordo

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Alisson, un giovane esterno brasiliano di 23 anni. L’accordo è stato raggiunto dopo che il giocatore ha spinto molto per vestire la maglia azzurra. A ottobre, aveva già affrontato il Napoli come avversario, e ora si prepara a tornare in Italia, questa volta con la maglia del club partenopeo. La trattativa si è conclusa con alcune cifre precise, e il giocatore si appresta a iniziare questa nuova avventura.

Un uomo col turbo nelle gambe. Imprevedibile, che strappa e che inventa. Come lo voleva Antonio Conte, per dare al Napoli nuova fantasia per aprire le difese. È Alisson de Almeida Santos l’ultimo colpo di mercato azzurro: talento brasiliano di 23 anni che sembrava essere finito fuori dalla lista dei cedibili dello Sporting dopo il gol partita di mercoledì sera in Champions in casa dell’Athletic: tre minuti in campo, un guizzo da tre punti che ha dato ai portoghesi l’accesso diretto agli ottavi di finale. Una rete che ha cambiato il futuro della squadra, non il suo. Perché Alisson aveva già deciso da giorni di giocare per il Napoli e ieri è stata la sua ferma volontà di trasferirsi in Italia a mettere alle strette lo Sporting. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Il Napoli ha deciso di accelerare per portare in squadra l’attaccante Alisson Santos dallo Sporting CP.

Il Napoli continua a spingere per portare Alisson Santos in azzurro.

