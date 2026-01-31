Il Napoli e gli stakanovisti | McTominay ha giocato 25 partite consecutive Hojlund 23

Il Napoli chiude un gennaio difficile, segnato da molte sfide e qualche delusione. McTominay ha totalizzato 25 partite di fila, mentre Hojlund ne ha giocate 23. I giocatori sono stanchi, ma la squadra ha resistito nonostante le tante partite ravvicinate e le sconfitte in Champions. Ora si guarda avanti, con l’obiettivo di recuperare energie e prepararsi al meglio per le prossime gare.

Il Napoli oggi termina il tremendo mese di gennaio che ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale degli azzurri che infatti sono usciti dalla Champions e hanno perso punti in campionato. Da oggi comincia la stagione italiana e il Napoli – fatta eccezione per la Coppa Italia – tornerà a giocare solo una volta alla settimana. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Per il Napoli, dicevamo, questa giornata rappresenterà anche l’inizio di una sorta di seconda stagione, totalmente all’italiana: ha vinto la Supercoppa ma ha perso la Champions e così ora dovrà concentrarsi sul campionato e la Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nel match valido per la ventesima giornata di Serie A, Inter e Napoli si sono conclusi con un pareggio 2-2.

