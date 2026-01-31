Il mondo di Final Fantasy VII era già una proiezione del nostro futuro imminente 29 anni fa

Il 31 gennaio 1997, in Giappone, Final Fantasy VII uscì su PlayStation. L’evento cambiò il mondo dei videogiochi, attirando milioni di appassionati. Quel gioco non fu solo un successo commerciale, ma anche una specie di premonizione sul nostro futuro. Con la sua grafica e le sue idee, anticipò molte delle tecnologie e dei temi che oggi sono realtà. Sono passati 29 anni e il suo mondo, così futuristico, sembra aver fatto da apripista a quello che viviamo ora.

Il 31 gennaio 1997, in Giappone, Final Fantasy VII uscì su PlayStation come un evento culturale dirompente, non solo per la sua qualità tecnica o per il suo impatto commerciale, ma perché riuscì a immaginare il futuro con una precisione sorprendente. Il gioco, sviluppato da Square Enix, non si limitò a raccontare una storia fantastica: proiettò su uno schermo un mondo che, ventinove anni dopo, sembra quasi riconoscibile. Il pianeta Terra, in rovina per l'estrazione eccessiva di energia da una risorsa naturale chiamata Materia, era già un'eco del nostro presente. La Shinra, l'azienda che domina il mondo del gioco, non era solo un'azienda elettrica: era un potere economico, politico e militare, capace di manipolare la natura, la coscienza dei cittadini e la stessa identità dei suoi personaggi.

