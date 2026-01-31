La Commissione europea lancia l’allarme: il mercato unico dell’Unione non funziona più come una volta. La pressione di politici come Letta e Draghi si fa sentire, mentre si avvicina la riunione informale dei leader europei sul tema, prevista per il 12 febbraio. In questo momento, le istituzioni cercano di capire come rilanciare un sistema che sembra aver perso slancio.

Bruxelles. Sotto la pressione dei rapporti di Letta e Draghi, in vista di una riunione informale dei capi di stato e di governo dedicata alla competitività il 12 febbraio, la Commissione europea sta riscoprendo la bellezza del mercato unico. Peccato che, nei suoi sei anni di mandato, la presidente Ursula von der Leyen abbia dimenticato di fare ciò per cui la Commissione è stata creata: garantire la libera circolazione di merci, servizi e capitali, ricoprendo il ruolo di motore legislativo quando permangono barriere e quello di gendarme quando gli stati membri frappongono ostacoli. Enrico Letta e Mario Draghi lo hanno scritto in lungo e in largo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il mercato unico non brilla più. L’allarme della Commissione europea

L’Unione europea si trova a confrontarsi con limiti geopolitici e strategici, evidenziati anche dalla questione della Groenlandia e delle sue influenze esterne.

La Commissione Europea ha approvato un aggiornamento del bilancio pluriennale, destinando 45 miliardi di euro in più alla Politica Agricola Comune (Pac) a partire dal 2028.

