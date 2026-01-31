Il mercato librario si sta riprendendo dopo anni di offerte monotone e poco stimolanti. Le vendite sono in aumento, mentre le librerie cercano di attirare più lettori con novità e proposte diverse. La crisi dell’editoria, che dura da tempo, sembra aver spinto le case editrici a cambiare rotta e a puntare su titoli più originali e coinvolgenti.

Il mercato si vendica di un'offerta libraria noiosa. L'economia ha i suoi cicli. L'editoria, tutta quanta, è in crisi. Nel recente passato, varie forme di sostegno pubblico hanno gonfiato i dati. Tutto giusto. Però entrare in libreria, e dare un'occhiata alle novità, è diventata un'esperienza malinconica. Un lettore vorrebbe leggere un saggio equilibrato su Trump o la guerra di Gaza. Ma dieci libri su dieci ripetono le stesse cose. Donald Trump è un pazzo, un autocrate, una minaccia per la democrazia. Israele è uno Stato criminale (su Hamas invece tutto a posto, niente da dire). E così via, su ogni argomento si producono libri uno identico all'altro, e tutti quanti richiamano le baggianate che si dicono nei talk show. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il mercato si vendica dei libri "perbene"

Approfondimenti su Mercato Libri

Un episodio di vandalismo si è verificato a San Secondo, dove un passeggero che aveva fumato sull’autobus ha reagito in modo aggressivo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Mercato Libri

Argomenti discussi: Trump, la Fed e l’illusione dei tassi facili. Il denaro non vota, ma si vendica; ? La Juventus si VENDICA di En-Nesyri? Offerta ufficiale per Duran! La situazione; Conegliano si vendica di Scandicci e conquista la sua ottava Coppa Italia; Il PAOK si vendica di Kaçe.

Il mercato si vendica dei libri perbeneL'editoria, tutta quanta, è in crisi. Nel recente passato, varie forme di sostegno pubblico hanno gonfiato i dati ... ilgiornale.it

Juve ora Osi Vince solo l'Inter ma va agli spareggi. E c'è il rischio Mou Vai Jannik, vendica le lacrime di Muso Kumbulla, Kapuadi... confusione Toro Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport - facebook.com facebook