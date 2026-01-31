Il mercato Ruggero firma escende in campo Candela va in prestito all’Empoli

Questa mattina lo Spezia ha annunciato l’arrivo di Marco Ruggero dalla Juve Stabia. Il difensore, classe 2000, ha firmato un contratto fino al 2028 e si prepara a scendere in campo con la maglia numero 4. Intanto, Candela passa in prestito all’Empoli. La finestra di mercato si anima con queste novità, mentre i tifosi aspettano di vedere all’opera i nuovi arrivati.

Lo Spezia ieri ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo, dalla Juve Stabia, del difensore centrale destro Marco Ruggero (contratto fino a giugno 2028), classe 2000, che indosserà la maglia numero 4. Già aggregato al gruppo aquilotto, si candida per un posto da titolare nella formazione anti- Sampdoria. In contemporanea, è terminato anticipatamente il prestito dal Como di Fellipe Jack, che sarà dirottato dalla società lariana al Catanzaro. Il club calabrese ha fatto nuovamente un tentativo per Beruatto, trovando però la porta sbarrata dallo Spezia. Il club bianco ha poi trasformato il prestito dal Venezia del difensore Candela in acquisto a titolo definitivo, provvedendo a girare il giocatore spezzino a Empoli in prestito con diritto di riscatto a favore del club toscano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il mercato. Ruggero firma e...scende in campo. Candela va in prestito all’Empoli

