il mare sospeso e le avventure di cipriani

Il mare sospeso torna al centro delle cronache con le avventure di Cipriani. Un tempo di incertezza e paura, in cui la libertà di muoversi e la salute sono diventate priorità assolute. La storia si svolge tra momenti di attesa e di rinascita, con protagonisti che affrontano con determinazione le sfide di un periodo difficile.

C’è stato un tempo sospeso, inatteso e disperato, in cui i principi di libertà e salute hanno riacquisito più urgenza che mai. Difficile che ognuno di noi possa aver dimenticato quelle sensazioni: il virus, la pandemia, il lockdown, la privazione. Difficile anche che qualcuno possa aver vissuto quel momento come l’ha vissuto Lorenzo Cipriani, storico dell’arte, musicista e skipper pistoiese che in quelle settimane (che culminarono con la chiusura totale del Paese, 9 marzo 2020) si trovava in navigazione tra le Galapagos e le Isole Marchesi. L’obiettivo, insieme allo skipper Valerio Bardi e alla sua barca a vela Milanto, era compiere il giro del mondo sulla rotta degli alisei. 🔗 Leggi su Lanazione.it

