Il Lens è primo in Ligue 1 l’Espanyol perde in casa

Il Lens si prende la vetta della Ligue 1, battendo in trasferta un Avranches che non ha potuto opporsi. La squadra di Franck Haise mantiene il ritmo e ora guida la classifica, mentre il PSG rischia di perdere terreno. Nel frattempo, l’Espanyol perde in casa contro il Villarreal, scivolando ulteriormente in classifica. La lotta per le prime posizioni si fa sempre più incerta.

2026-01-31 00:16:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Lens ha messo pressione sul PSG. Il Lens è tornato, almeno temporaneamente, in vetta alla Ligue 1 vincendo 1-0 sul Le Havre. Il tiro al volo di Ruben Aguilar nel primo tempo di recupero si è rivelato sufficiente per consentire al Lens di andare con un punto di vantaggio sul Paris Saint-Germain, che domenica affronterà una trasferta difficile a Strasburgo. Adrien Thomasson sembrava aver raddoppiato il vantaggio del Lens al 66?, ma ha visto il suo gol annullato dal VAR per un fallo di mano durante la preparazione. Ma il Le Havre raramente sembrava in grado di trovare il pareggio, con la sconfitta che lo ha lasciato quartultimo, a sei punti di vantaggio dal Nantes nella zona play-off retrocessione.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Nella giornata della Ligue 1 del 8 dicembre 2025, il Lens conferma la sua leadership superando la concorrenza.

Pronostico Lens-Le Havre: tredicesima volta in stagioneLens-Le Havre è una partita della ventesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, notizie, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Ligue 1, il Lens riconquista la vetta della classifica: battuto 1-0 il Le HavreIl Lens si riprende la testa della classifica. Dopo la sconfitta contro l’Olympique Marsiglia, i giallorossi si sono imposti per 1-0 fra le mura. tuttomercatoweb.com

Aveva esordito con l’Arsenal a 15 anni e segnato il primo gol a 17, adesso è volato a Marsiglia per provare a sbocciare definitivamente. Sabato Ethan Nwaneri ha esordito con il Lens trovando subito la rete, a dimostrazione che il talento e la determinazione n - facebook.com facebook