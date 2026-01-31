AGI - "Il Paese si sta dividendo in questi giorni sui temi della giustizia, ma i problemi veri hanno altre coordinate, non riguardano il modello di magistrato, che la Costituzione ha voluto indipendente, senza timori e senza speranze e che tale dovrebbe restare, ma interpellano chi governa il Paese su come assicurare un servizio giustizia efficiente, perché solo attraverso un servizio efficiente si può garantire la credibilità delle istituzioni e la fiducia verso la magistratura". Sono le parole pronunciate dal presidente della Corte d'Appello di Roma Giuseppe Meliadò nella relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il grido di dolore di Meliadò: "Mai come oggi le toghe appaiono vulnerabili"

#Corti-d’Appello || Questa mattina si è aperto ufficialmente l’anno giudiziario nelle Corti d’Appello.

Le tabelle della giustizia sono sotto pressione.

