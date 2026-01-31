Il governo ha annunciato di aver confermato i fondi destinati alle zone colpite dal maltempo. Nessun taglio agli investimenti già previsti, e i soldi saranno destinati interamente alle emergenze. La notizia rassicura le comunità colpite, che aspettavano conferme sui fondi.

Il governo ha confermato l’erogazione di risorse finanziarie dedicate alle aree colpite dal maltempo senza ricorrere a tagli sugli investimenti programmati. La decisione, annunciata dal leader del Carroccio Matteo Salvini, arriva in un momento di tensione economica e di bilancio sotto pressione, ma chiarisce che gli stanziamenti per la ricostruzione non verranno sottratti da altri obiettivi strategici. I fondi saranno destinati alle regioni più colpite da eventi atmosferici estremi, che hanno causato danni significativi a infrastrutture, abitazioni e attività produttive. L’impegno è stato sottolineato in un intervento pubblico, dove Salvini ha precisato che le risorse per il soccorso e il ripristino non comporteranno alcun sacrificio per gli investimenti previsti nel piano economico nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il governo conferma risorse per le aree colpite dal maltempo, bilancio aggiornato senza rinunce agli obiettivi economici

Approfondimenti su governo risorse

La premier Giorgia Meloni vola sopra le zone colpite dal maltempo in Sicilia.

Il deputato del Partito Democratico, Furfaro, critica il governo per aver destinato 13 miliardi di euro alla costruzione di un ponte che ancora non esiste, mentre concede poche risorse per le aree colpite dall’emergenza maltempo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su governo risorse

Argomenti discussi: Fondo sanitario 2025. Dal Cipess ok al riparto da 136,5 miliardi; Povertà abitativa, anche l'assessore Zevi attacca Salvini: Lasciati soli davanti all'Europa. Con lui ancora nessun dialogo; Fondo Sanitario Nazionale, Via Al Riparto Del 2025; Maltempo: Meloni,governo lavora a decreto legge per risorse a regioni colpite.

De Luca, Governo taglia risorse alle azioni di adattamento climaticoMentre la Regione Umbria conferma il proprio impegno per la tutela del territorio, il governo Meloni taglia ulteriori risorse alle azioni di adattamento climatico. A denunciarlo è l'assessore della ... ansa.it

Governo, sbloccato il 99% delle risorse stanziateSempre al 31 dicembre 2025, risultano disponibili il 99,2% delle risorse stanziate per gli anni 2022-2025, per un totale di circa 292,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono 9,3 miliardi sbloccati ... italpress.com

Il Libro Bianco “Made in Italy 2030” conferma il turismo come asse strategico della visione del Governo Meloni. In questi anni il turismo è stato riconosciuto come industria ad alto valore aggiunto, capace di generare crescita, occupazione e sviluppo su tutti i - facebook.com facebook

Ice, Piantedosi conferma E Meloni teme per i Giochi. Il Governo teme la figuraccia in mondovisione per le manifestazioni: “Gli agenti avranno solo compiti di intelligence” x.com