Il giro di droga a Gazzi e Mangialupi condanne definitive e arresti per cinque persone

La polizia di Messina ha arrestato cinque persone coinvolte in un giro di droga tra Gazzi e Mangialupi. Gli agenti hanno eseguito le condanne definitive emesse dalla Procura Generale e hanno messo in manette i sospettati, ritenuti colpevoli di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state il risultato di un’indagine durata nel tempo, che ha portato alla luce un giro di droga che operava in quella zona della città.

Agenti della Polizia di Stato di Messina, in esecuzione di provvedimenti definitivi di condannaemessi dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Messina, hanno tratto in arrestocinque persone, riconosciute colpevoli, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquerefinalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Uno dei destinatari dei provvedimenti dovrà espiare una pena residua di 11 anni e 4 mesi, mentre gli altri destinatari dei provvedimenti dovranno espiare una pena residua di circa 7 anni. I cinque soggetti, tutti messinesi, sono stati condotti in carcere. I provvedimenti definitivi costituiscono l'epilogo dell'attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Messina, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, avviata nel mese di gennaio 2019, in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.

