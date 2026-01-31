Vivere fuori sede a volte diventa un problema economico più che una scelta. Molti studenti si trovano a dover affrontare costi elevati per vivere in città belle, ma sempre più care. La pressione dei soldi supera spesso il desiderio di studiare, e così molti giovani scelgono di lasciare o di rinunciare. La questione dei costi diventa una vera sfida quotidiana per chi cerca di costruirsi un futuro lontano da casa.

di Rossella Conte Vivere da studente fuori sede significa fare i conti ogni giorno con una città bellissima, ma sempre meno accessibile. Tra affitti in aumento, pochi servizi dedicati e una vita sociale spesso fuori portata, il racconto di chi studia qui restituisce l’immagine di una città sempre più orientata ai turisti e meno a chi la vive tutto l’anno. A parlarne è Riccardo Pisoni, 23 anni, studente di Scienze politiche e rappresentante di Udu. Da studente fuori sede, come ve oggi? " è una città che non prevede servizi per gli studenti. Anche pensare di uscire la sera è complicato: spesso siamo costretti ad andare in locali turistici, dove i prezzi non sono accessibili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il fuorisede e i costi folli: "Contano i soldi, non il merito. E i miei coetanei lasciano"

Approfondimenti su Vivere Fuorisede

A 80 anni, Cher sorprende ancora il pubblico annunciando il matrimonio con un fidanzato di 39 anni.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vivere Fuorisede

Argomenti discussi: Il governo ha bocciato il voto dei fuorisede al referendum sulla giustizia; Referendum giustizia, stop al voto per i fuorisede; Firma la petizione #IoVotoFuoriSede; Referendum, i fuorisede non possono votare: Vogliono impedire la possibilità di partecipare e i lavoratori sono più penalizzati degli studenti.

Al referendum sulla giustizia non ci sarà il voto per i fuorisedeIl governo non l’ha previsto e dice che ormai è troppo tardi per inserirlo, ma secondo le opposizioni teme voti contrari alla riforma ... ilpost.it

Perché è stato bocciato l'emendamento per far votare i fuorisede al referendumTempi troppo stretti e necessità di rendere questa modalità di voto strutturale e non emergenziale. La sottosegretaria Ferro spiega come le motivazioni non siano politiche, ma solo tecniche. L'attacco ... ilfoglio.it

Il Tar conferma: il referendum sulla giustizia si farà il 22 e 23 marzo. E in un Paese dove regna sovrano l’astensionismo, invece di allargare la partecipazione si nega il diritto di voto a studenti e lavoratori fuorisede #referendumgiustizia - facebook.com facebook