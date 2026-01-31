Il Follonica Gavorrano si rinforza ancora. Questa volta il club ha preso Daniel Fossati, un nuovo attaccante che va a rafforzare la rosa del tecnico. È il quarto acquisto fatto dal ds Galbiati per cercare di raggiungere la salvezza in serie D. La squadra si prepara a scendere in campo con più energie e determinazione.

Altro rinforzo offensivo per il Follonica Gavorrano. Si tratta del quarto nuovo giocatore preso dal ds Galbiati per rinforzare la rosa e ottenere la salvezza in serie D. I minerari ieri hanno ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Daniel Fossati. Classe 2003 nato a Genova, si tratta di una punta che può ricoprire anche altri ruoli sul fronte offensivo. Arriva dal Foggia in Serie C ma è di proprietà del Genoa, mentre in passato ha vestito anche le maglie di Carpi, Gubbio, Sestri Levante, Pontedera e Borgosesia. Cresciuto nelle giovanili del Genoa e del Venezia, Fossati vanta quindi 12 presenze nell’attuale campionato di Serie C girone C e una in Coppa Italia di Serie C, mentre in totale ha collezionato in Lega Pro 60 presenze, condite da 4 gol, e 5 presenze in Coppa Serie C, con due reti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il FolGav si rinforza. Preso Daniel Fossati

Il Follonica Gavorrano annuncia l’ingaggio di Daniele Iacoponi, attaccante classe 2002 nato a Roma, che si unisce alla rosa biancorossoblù.

Il Seravezza si rafforza nel mercato di gennaio con l’acquisto del centrocampista Dalla Riva, classe 2005.

