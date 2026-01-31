Il figlio di Taiwan – La vita dell’attivista Tsai Kunlin

Tsai Kunlin, figlio di Taiwan, ha visto la sua vita intrecciarsi con la storia e la politica del suo paese. Ora, attraverso un fumetto, si racconta chi è stato e cosa ha vissuto, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza e sul ruolo che ha avuto nel panorama nazionale.

Un fumetto per scoprire la vita di una persona intrecciata saldamente alla storia e alla politica del suo paese. Oggi vogliamo parlarvi de Il figlio di Taiwan di Yu Peiyun e Zhou Jianxin che hanno raccontato la storia dell' attivista Tsai Kunlin in un fumetto che Bao Publishing ha portato in Italia in un'edizione 2-in-1 imperdibile. Nella nostra recensione potete scoprire questo fumetto dove Storia politica e storia personale si intrecciano in un mix interessante e coinvolgente. Il figlio di Taiwan 1 – Yu Peiyun e Zhou Jianxin; Bao Publishing La vita di un uomo e di un Paese. Per scoprire la vita di una persona è necessario risalire fin dagli inizi della sua vita, tracciare il suo percorso di vita per capire cosa l'ha portata a compiere determinate scelte.

