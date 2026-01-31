Il falso video generato con l’AI per deridere un inesistente esponente del PD

Un video falso, creato con l’intelligenza artificiale, sta girando sui social. Mostra un uomo sovrappeso che parla davanti a una folla, criticando gli Stati Uniti e definendoli “impero americano”. L’uomo accusa gli Usa di voler affamare le popolazioni in Medio Oriente e nel Nord Europa. Ma si tratta di un’immagine manipolata, senza alcun legame con un reale esponente del Pd. La diffusione di queste immagini fa crescere i dubbi sulla affidabilità delle informazioni che circolano online.

Circola il video di un uomo, estremamente in sovrappeso, che parla davanti a un pubblico e attacca gli Stati Uniti (definendoli “impero americano”), accusati di voler affamare i popoli in Medio Oriente e nel Nord Europa. Il video viene presentato come l’intervento di un esponente del Partito Democratico, accompagnato da una scritta derisoria: “Il futuro segretario del PD BarbaPD”. Si tratta di una scena generata con l’AI. Per chi ha fretta. Il video non mostra un vero iscritto o esponente del Partito Democratico.. Il filmato presenta diversi segnali tipici dei contenuti generati con l’Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Open.online

