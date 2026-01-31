Il falò olimpico di Milano | simbolo acceso per l’atteso appuntamento sportivo internazionale

Questa mattina, all’ombra dell’Arco della Pace, è stato acceso il falò olimpico che accompagnerà le Olimpiadi invernali del 2026. La cerimonia è stata semplice ma emozionante, con le autorità e gli atleti presenti per il rito. La fiamma continuerà a bruciare fino all’inizio dei giochi, simbolo di speranza e di unione tra le nazioni.

A Milano, all'ombra dell'Arco della Pace, è stato acceso il braciere olimpico per le prossime Olimpiadi invernali del 2026. Il fuoco, simbolo universale della continuità tra le edizioni dei Giochi, è stato acceso in una cerimonia riservata, ma visibile ai passanti, nella piazza che da decenni rappresenta uno dei principali punti di riferimento del centro città. Il fuoco non è solo un elemento decorativo: è un segnale visibile che Milano è pronta ad accogliere il mondo. Il braciere, realizzato con materiali sostenibili e ispirato ai principi di design italiano, è stato posizionato in un'area ben visibile, proprio di fronte all'ingresso del parco di Porta Nuova, rendendolo accessibile a tutti i cittadini e ai turisti.

