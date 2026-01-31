Il dipinto di Cézanne rimane in Italia apparteneva alla principessa Faiza Una monumentale natura morta

La notizia circolava da giorni e ora è ufficiale: il dipinto di Cézanne rimarrà in Italia. La tela, una natura morta di grandi dimensioni, apparteneva alla principessa Faiza. Gli esperti la definiscono una delle opere più importanti dell’artista, realizzata durante il suo periodo di massima maturità. La decisione di conservarla nel nostro paese è stata accolta con entusiasmo dagli appassionati d’arte.

“Un’inedita e straordinariamente monumentale natura morta firmata e realizzata da Paul Cézanne nel periodo della sua maturità artistica». Così la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Milano ha negato l’attestato di libera circolazione alla proprietaria dell’olio su tela «Natura morta con fiori e frutta», realizzato tra il 1895 e il 1900 dall’alfiere transalpino del post impressionismo. Nel 2021, l’organo territoriale milanese del Ministero della Cultura ha impedito che il capolavoro uscisse dall’Italia, avviando contestualmente l’iter per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente rilevante che lo confinerà definitivamente all’interno dei confini nazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

