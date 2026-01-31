Silvana Armani debutta a Parigi come direttrice creativa di Privè. La nipote di re Giorgio ha presentato le sue prime collezioni, superando la prova con successo. Il mondo della moda la segue con attenzione, curiosi di vedere come continuerà a plasmare il brand di famiglia.

L’attesissima prima volta di Silvana Armani, nipote di re Giorgio, nominata alla guida di tutte le linee donna della casa di moda milanese dopo la scomparsa del grande stilista, lo scorso settembre, al suo debutto come direttrice creativa dell'alta moda Privè supera la prova. A Parigi per l'haute couture dedicata alla primaveraestate 2026, Palazzo Armani ha ospitato il defilè della collezione chiamata Jade, in riferimento alla giada, gemma, simbolo di saggezza e purezza, storicamente venerata come portatrice di fortuna e armonia. In passerella strutture leggere e fluide, estremamente femminili nonostante la forte presenza di pantaloni e tailleur d'impronta maschile. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il debutto a Parigi di Silvana Armani

Silvana Armani presenta la sua prima collezione di alta moda a Parigi, portando un vento diverso tra le sfilate di questa stagione.

Silvana Armani debutta a Parigi con la sua prima collezione Haute Couture.

Haute Couture SS26, il debutto di Silvana Armani per Giorgio Armani Privé

