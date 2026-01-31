Il Crystal Palace firma Guessand in prestito dall’Aston Villa

Il Crystal Palace ha preso in prestito Guessand dall’Aston Villa. Il giocatore, arrivato ad agosto, non ha ancora convinto e ora si cerca di rilanciarlo in Premier League. La società londinese punta su di lui per rinforzare l’attacco.

2026-01-31 00:36:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Guessand è arrivato al Villa solo ad agosto, ma ha lottato per il gioco e la forma. Il Crystal Palace ha ingaggiato Evann Guessand in prestito dall’Aston Villa. Guessand si trasferisce a Selhurst Park fino alla fine della stagione, con gli Eagles che avranno la possibilità di ingaggiarlo con un contratto a tempo indeterminato da allora in poi. Il nazionale della Costa d’Avorio è arrivato al Villa dal Nizza ad agosto con un contratto quinquennale. Tuttavia, ha collezionato solo 13 presenze, con due gol in 21 presenze che hanno segnato un inizio deludente della sua carriera in Premier League.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Crystal Palace Aston Villa

Il 7 gennaio 2026 alle 20:30, al Selhurst Park di Londra, si affrontano Crystal Palace e Aston Villa in una sfida di Premier League.

Il match tra Crystal Palace e Aston Villa, valido per la ventunesima giornata di Premier League, si svolge mercoledì alle 20:30.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Aston Villa vs Crystal Palace - Premier League Result and Table - 31st August 2025

Ultime notizie su Crystal Palace Aston Villa

Argomenti discussi: Segui Crystal Palace-Chelsea: pronostici, migliori scommesse e quote; Rapporti: Wrexham discute della firma document di $ 26 milioni di Sidiki Cherif; Milan-Maignan: nelle prossime ore prevista la firma sul rinnovo fino al 2031; Calciomercato, le news del 30 gennaio.

Crystal Palace, arriva il sostituto di Mateta? Gli inglesi ufficializzano GuessandProsegue la trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per portare in rossonero Jean Philippe Mateta. Il centravanti rossonero spinge per vestire la maglia del Milan subito, così come il ... milannews.it

Calciomercato Lazio, ufficiale: Kamada firma con il Crystal PalaceDopo un'annata difficile alla Lazio dove non ha trovato tanto spazio con Maurizio Sarri prima e con Tudor poi, Daichi Kamada ha salutato i biancocelesti dopo solo un anno dal suo arrivo nella Capitale ... ilmattino.it

Ore decisive per Mateta: vuole trasferirsi subito al Milan. E il Crystal Palace chiude un colpo… - facebook.com facebook

Ore decisive per Mateta: vuole trasferirsi subito al Milan. E il Crystal Palace chiude un colpo… x.com