A Lido di Dante, si alza il livello del terreno per proteggersi dall’acqua. Da inizio novembre, il Comune ha reso pubblica la variante al Piano Urbanistico attuativo, dando alla gente circa due mesi per presentare opposizioni o osservazioni. La modifica riguarda i nuovi insediamenti turistici e residenziali, che ora prevedono un terreno leggermente rialzato per arginare il rischio di allagamenti. La decisione arriva in un momento in cui le preoccupazioni per il mare e le piogge si fanno più forti.

Dai primi di novembre e per sessanta giorni è pubblicata, ai fini di eventuali opposizioni e osservazioni, la variante al Piano Urbanistico attuativo relativo ai nuovi insediamenti turistici e residenziali a Lido di Dante. Soggetto attuatore anche qui è la società immobiliare Ritmo cui si aggiunge la Mare Azzurro. E proprio questa società da ottobre ha avviato i primi lavori consistenti nel riporto di terra nell’area, di oltre 156mila metri quadrati (altri sedicimila metri saranno occupati dalla vasca di laminazione), interessata all’intervento che è delimitata da via Paolo e Francesca, via Catone e aree agricole sugli altri due lati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il comparto a Lido di Dante. Il terreno sarà alzato per difendersi all’acqua

