Il colore di capelli è il nuovo simbolo di ricchezza

Questa mattina, in centro, alcuni clienti si sono ritrovati davanti a un negozio di moda dove si vende anche il nuovo trend: i capelli come simbolo di ricchezza. Non si tratta solo di colore, ma di come questa scelta possa indicare lo status sociale. Qualcuno ha commentato che ora, più che mai, i dettagli fanno la differenza, anche nei look più semplici.

Per un occhio inesperto, una camicia bianca è una camicia bianca, ma un occhio allenato è in grado di individuare subito i dettagli che indicano se il capo è di buona fattura o di infima qualità. Allo stesso modo, non tutti i colori di capelli 2026 sono uguali. Ci sono infatti nuance che, meglio di altre, rivelano un gusto e una classe innati, piuttosto che uno stile studiato a tavolino, ma che in realtà è solo appariscente. Sono le nuance che potremmo definire Old Money, dove il quiet luxury la fa da padrone e difficilmente troveremo colori troppo freddi, troppo squillanti, troppo estremi in generale. 🔗 Leggi su Amica.it

L'analisi del biondo, dall’ossigenato alle meches, rivela un colore di capelli che va oltre l’aspetto estetico.

La ripigmentazione dei capelli bianchi rappresenta un campo di ricerca emergente, volto a riattivare il colore naturale delle chiome senza ricorrere alla tinta.

