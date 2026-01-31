Il cherubino con il volto di Giorgia Meloni nella basilica romana è un caso Il parroco | Se fosse non è un problema

Un cherubino con il volto di Giorgia Meloni nella basilica romana sta facendo discutere. Il parroco dice che, se fosse un errore, non è un problema. Intanto, Meloni si prende una risata sui social, mentre le opposizioni chiedono chiarimenti. La Sovrintendenza del ministero della Cultura ha avviato un’ispezione sulla statua, che ha acceso un mini caso tra chi difende la libertà artistica e chi invece vede un’irriverenza.

Giorgia Meloni si fa una risata via Facebook, la Diocesi cade dal pero, le opposizioni incalzano e il ministero della Cultura manda niente meno che un' ispezione della Sovrintendenza. Tutto per colpa di un cherubino dipinto in un affresco della Basilica di San Lorenzo in Lucina il cui volto che assomiglierebbe a quello del presidente del Consiglio. "No, decisamente non somiglio a un angelo", ha scritto Meloni postando una foto del dettaglio dell'affresco che la chiama in causa. "Noi non conoscevamo assolutamente la questione. L'artista che ha assunto l'opera di restauro, che era anche l'autore della prima versione, non ci ha informato – commenta invece il Vicariato di Roma per il tramite di padre Giulio Albanese, direttore dell'Ufficio per le comunicazioni sociali della Diocesi – Stiamo cercando di capire meglio eravamo all'oscuro di tutto".

