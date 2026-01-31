il centrosinistra dovrebbe combattere anche il trumpismo nel centrosinistra

Il centrosinistra si prepara a fronteggiare non solo il governo, ma anche le nuove sfide politiche interne. Mentre l’opposizione lavora per trovare punti deboli e guadagnare terreno, il dibattito si concentra sulla necessità di contrastare anche le derive populiste come il trumpismo, che si insinuano nel panorama politico italiano. La partita si gioca sui margini, tra tentativi di consolidare le alleanze e strategie per non lasciare spazio a idee radicali.

L'opposizione fa il suo lavoro, naturalmente, e il suo lavoro principale è quello di cercare delle crepe nel governo e di infilarsi con abilità. Nel caso specifico, in questo momento, le opposizioni hanno compreso che per la maggioranza la parola “Trump” è in grado da sola di creare tensioni, imbarazzi, cortocircuiti e si capisce bene che il centrosinistra, per far saltare i nervi ai suoi avversari, punti forte su questo. Che fate con Trump? Come rispondete a Trump? Come vi ribellerete a Trump? Giusto, lineare, normale. Esiste però un altro tema che dovrebbe essere importante agli occhi di chi prova a combattere ogni giorno il trumpismo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

