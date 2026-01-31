Il centrodestra irpino e l’arte di non ammazzarsi

Il centrodestra in Irpinia cerca di mettere da parte le tensioni e di lavorare insieme. I leader dei tre partiti principali si sono incontrati per parlare di come unificare le loro posizioni, evitando polemiche e scontri frontali. Dopo mesi di divergenze, ora si concentrano su un fronte comune, anche se ancora mancano decisioni concrete. La volontà di non litigare più ha spinto i rappresentanti a sedersi allo stesso tavolo e a discutere con calma. La partita, comunque, resta aperta e il cammino verso l’unità non sarà facile.

Il centrodestra irpino ha aperto un cantiere dell'"unità". Traduzione: tre partiti si sono messi a chiacchierare senza lanciarsi sedie addosso. Un evento talmente raro che meriterebbe un'epigrafe: "Qui si è visto l'impossibile".Le differenze restano, naturalmente. Fratelli d'Italia vuole.

