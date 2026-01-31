Il catering olimpico a un’azienda slovena Schiaffo all’Italia

L’assegnazione dei Giochi Olimpici all’Italia ha fatto sperare in un’organizzazione all’altezza. Invece, il catering olimpico viene affidato a un’azienda slovena, scatenando le proteste di chi si aspettava un coinvolgimento più diretto del nostro paese. La decisione ha sollevato polemiche e critiche, considerata da molti come un colpo basso per l’Italia. Il commento più diffuso è che si tratta di un vero e proprio “schiaffo” alla nostra nazione, che avrebbe potuto gestire meglio i servizi per i giochi

«Quando i Giochi Olimpici sono stati assegnati all’Italia mi sono detto: che bello, farò una terza Olimpiade e stavolta a casa mia. E invece, che delusione.». Tino Vettorello, chef trevigiano di Tino Gourmet e Tino Experience a Fassa di Soligo, di Tino Jesolo e della Terrazza Biennale di Venezia, non nasconde il disappunto per il fatto che il catering per Milano-Cortina è stato assegnato a un’azienda slovena. Uno smacco per tutto il sistema agroalimentare italiano che meno di due mesi fa esultava per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio Unesco. «Siamo bravi, siamo riconosciuti in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il catering olimpico a un’azienda slovena. "Schiaffo all’Italia" Approfondimenti su Giochi Olimpici Vigilante morto nel cantiere olimpico: indagato il titolare dell’azienda. E la Usl avvia verifiche sui soccorsi La procura di Belluno ha notificato un avviso di garanzia al titolare della Ss Security&Bodyguard, coinvolta nell’incidente che ha causato la morte di un vigilante nel cantiere delle Olimpiadi Milano Cortina. Il pesce per il cenone di Natale? Lo rubavano dal catering degli aerei Durante le festività natalizie, un episodio insolito ha attirato l'attenzione: il pesce destinato al cenone di Natale veniva sottratto dal catering degli aerei in partenza da Fiumicino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Giochi Olimpici Argomenti discussi: Altro che Made in Italy, a preparare i pasti delle Olimpiadi a Cortina sarà un catering…; Olimpiadi 2026, a Cortina il made in Italy parlerà sloveno; Beffa olimpica: catering affidato agli sloveni; Olimpiadi, promessa tradita sul Made in Italy. Scomparsi 175.000 piatti italiani, catering affidato alla Slovenia. Olimpiadi 2026, il caso del catering sloveno nelle venues di CortinaIl caso sollevato da Edoardo Raspelli: in tre venues di Cortina opererà un catering sloveno. Ma il provider ufficiale On Location assicura: prodotti, chef ... affaritaliani.it Pierino non è solo una maschera: è uno schiaffo alla serietà. Alvaro Vitali ha trasformato una risata “di pancia” in un simbolo di un’Italia che non aveva paura di essere semplice, esagerata, popolare. Pierino era il ragazzino che combinava guai, sì… ma dietro - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.