Il Casimiri guarda avanti e stringe un patto con l’Ateneo

Il “Casimiri” di Gualdo Tadino si apre all’Università di Perugia. Nei prossimi mesi, studenti e docenti dei due istituti inizieranno a collaborare, offrendo ai liceali nuove possibilità di approfondimento in campo scientifico. Il dirigente del “Casimiri”, Renzo Menichetti, ha annunciato che il dialogo tra le scuole sta dando i primi frutti e ci saranno presto incontri e iniziative con l’università.

GUALDO TADINO - Il dialogo aperto tra alcuni docenti dell'Istituto "Raffaele Casimiri" (guidato dal dirigente professor Renzo Menichetti) e dell' Università degli studi di Perugia offrirà molto presto interessanti opportunità formative in ambito scientifico ai liceali. Le nuove prospettive, infatti, si apriranno sulla base dell'accordo di collaborazione ufficializzato lo scorso mese di marzo tra l'Istituto di istruzione superiore ed il progetto universitario Vitality, per una sinergia tra mondo della formazione e quello delle professionalità. L'Ateneo, che sta per aprire presso il Centro commerciale "Il Granaio" un polo di ricerca applicata dedicato ai nano materiali, gestirà un piano di orientamento e potenziamento, centrato su discipline quali la matematica, la fisica, la geologia, la chimica e la biologia: da febbraio, nella sede del Liceo, docenti dell'Università terranno tre corsi di quindici ore ciascuno, rivolti rispettivamente agli alunni delle classi terze, quarte e quinte del liceo scientifico, sia dell'indirizzo tradizionale sia delle scienze applicate; per i maturandi, una parte del corso si svolgerà presso la sede dell'ateneo perugino, in vista delle scelte future.

