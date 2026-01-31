Il calendario dei pagamenti Inps di febbraio dalle pensioni ad assegni e bonus

A febbraio, milioni di italiani aspettano ancora l’accredito dalInps. Pensioni, assegni, bonus e sostegni vari devono arrivare nelle casse di chi ne ha diritto. La lista è lunga: pensioni, assegno unico, assegni familiari, bonus asilo, NASpI e Dis-Coll. Molti si chiedono quando saranno effettivamente disponibili, mentre le pratiche continuano a essere in fase di gestione.

Anche a febbraio milioni di italiani attendono il pagamento Inps per una serie di voci: pensioni, Assegno unico, assegni familiari, Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, bonus asilo, NASpI, Dis-Coll, eccetera. Di seguito il calendario dei pagamenti Inps di febbraio, che in alcuni casi contengono arretrati, conguagli e adeguamenti legati all' Isee e all'inflazione. Il calendario contiene tutte le date ufficiali e le principali novità del mese. Calendario pensioni di febbraio. Il pagamento delle pensioni Inps di febbraio 2026 parte da lunedì 2 febbraio, primo giorno bancabile del mese, dato che il 1° febbraio cade di domenica.

