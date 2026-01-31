Il branco che dava la caccia ai rider Coltelli bottigliate in testa e rapine Tre minorenni finiscono in carcere

Tre minorenni che avevano rapinato i rider sono finiti in carcere. Avevano assaltato più volte i corrieri, usando coltelli e bottiglie. Due di loro vivono a Cesano Maderno, l’altro a Mozzate. La polizia li ha arrestati e ora sono nel carcere di Milano.

Hanno rapinato i rider, in più occasioni, facendosi consegnare l’incasso della giornata. Con questa accusa per tre minorenni di 16-17 anni, due residenti a Cesano Maderno e uno a Mozzate (Como), si sono spalancate le porte dell’istituto penale minorile Beccaria di Milano. Ieri i carabinieri della stazione di Meda sono andati a bussare alle loro abitazioni per dare esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del tribunale per i minorenni di Milano. L’indagine, definita dagli inquirenti "articolata e complessa", è stata condotta dai carabinieri sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria minorile per fatti violenti avvenuti a Seveso l’11 maggio dello scorso anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

