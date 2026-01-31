Il bomber Ardemagni torna a giocare con la Civitanovese. A 36 anni, dice di sentirsi ancora in forma e carico come sempre. Dopo aver firmato il nuovo contratto, il giocatore spiega di non aver intenzione di mollare e di voler continuare a dare il massimo in campo. La sua esperienza potrebbe fare la differenza nella corsa alla promozione.

Civitanova (31 gennaio 2026) – «Alla mia età avverto ancora il fuoco dentro di me e non ho intenzione di mollare. Ora, tutti insieme, dobbiamo raggiungere la salvezza ». Matteo Ardemagni è pronto, soprattutto carico per la nuova avventura a Civitanova, lui che ha calcato in lungo ed in largo i campi del professionismo arrivando a segnare oltre 100 gol in serie B. «Forse 109, ma non ricordo esattamente. Non sono uno che guarda tanto alle statistiche» dice Ardemagni che oggi, alla soglia dei 39 anni, si sente «ancora un ragazzino – spiega – e ho voglia di giocare e sentirmi vivo. Voglio riprendere quel fuoco che a Pavia si era un po’ spento». 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il bomber Ardemagni alla Civitanovese: «Alla mia età ho ancora il fuoco dentro»

Approfondimenti su Ardemagni Civitanovese

La Civitanovese ha chiuso il mercato con quattro acquisti, tra cui Matteo Ardemagni.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ardemagni Civitanovese

Argomenti discussi: Civitanovese, poker di acquisti: colpo Ardemagni in attacco; Civitanovese, colpo Ardemagni per l’attacco: arriva un bomber da oltre cento gol in Serie B; Civitanovese, arriva il colpo Ardemagni: il comunicato ufficiale.

Civitanovese, quattro colpi. Ardemagni e non soloL’esperta punta ha giocato pure con Perugia, Atalanta, Modena, Ascoli, Reggiana. Ufficializzati gli arrivi di Pensalfini, Sciarra e del francese Mendes. sport.quotidiano.net

Colpo di esperienza per la Civitanovese che ufficializza l’arrivo del bomber Matteo Ardemagni, attaccante con oltre 100 gol in Serie B e una lunga carriera tra i professionisti - facebook.com facebook