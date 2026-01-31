Questa sera, un autobus del Cadore ha lasciato un bambino di 11 anni a piedi nella neve, al buio. L’autista ha deciso di far scendere il ragazzo perché il suo biglietto non era aggiornato ai nuovi tariffari. Ora dovrà spiegare il motivo di quella scelta, mentre il silenzio del “coro” si fa sentire tra i passeggeri e le autorità.

L'autista dell'autobus del Cadore che ha lasciato per strada, nella neve e al buio della sera, un bambino di 11 anni colpevole di avere un biglietto non aggiornato ai nuovi tariffari, dovrà spiegare alla sua azienda, e forse ai giudici, perché ha commesso questo atto scriteriato. Però io sono rimasta colpita da un altro aspetto di questa vicenda: il pubblico, il coro. Dov'era? Posso immaginare che l'autobus non fosse vuoto. C'erano probabilmente un certo numero di persone adulte, forse anche madri e padri, che hanno assistito alla scena. Cerco di immaginarmi la scena. Il bambino che sale infreddolito, mostra il biglietto all'autista, l'autista lo informa che quel biglietto non va bene perché sono scattate le "leggi olimpiche e l'aumento dei prezzi", il bambino chiede cosa deve fare, l'autista che gli dice che deve scendere dall'autobus e andare a casa a piedi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il bimbo lasciato a piedi e il silenzio del "coro"

Approfondimenti su Cadore Bus

Un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sulla strada di montagna, sotto lo zero.

Un bambino di 11 anni ha percorso a piedi sei chilometri nel gelo del Bellunese, dopo essere stato lasciato dal bus perché non aveva il biglietto.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Cadore Bus

Argomenti discussi: Belluno, bimbo cacciato dal bus fa 6 chilometri a piedi nel gelo: Non aveva il biglietto giusto; Costretto a camminare sotto la neve per 6 km: a Vodo di Cadore, ragazzino di 11 anni lasciato a terra dal bus perché senza biglietto olimpico; Belluno, la denuncia: Bimbo lasciato a piedi dal bus perché non aveva il biglietto da 10 euro | Sospeso il conducente; Sospeso l'autista che ha lasciato un bambino a piedi nella neve in Cadore.

Il bimbo lasciato a piedi a Belluno: chiede scusa l'autista del bus, originario di Agrigento«Mi fa male il cuore, a pensarci a mente fredda mi rendo conto di aver sbagliato. Chiedo scusa al bambino e alla sua famiglia». Lo afferma, in ... gds.it

Vodo di Cadore, il bimbo lasciato a piedi: depositata in Procura una querela per abbandono di minoreL'Azienda La Linea ha sospeso l'autista e avviato una inchiesta interna per gli accertamenti su quanto accaduto ... rainews.it

Al di là degli aspetti legati ai giuridici legati a questa brutta storia del bimbo lasciato per strada , - facebook.com facebook

San Vito di Cadore, indignazione e polemiche per il bimbo lasciato dal bus sotto la neve. Ai residenti non piace la nuova tariffa "Olimpiadi" che ha portato a 10 euro il costo dei biglietti. A rimetterci studenti, anziani e pendolari. x.com