La crisi del commercio in centro a Monza si fa sentire con negozi vuoti e serrande abbassate. L’assessore Abbà conferma che sono state aiutate 30 attività, ma chiede un intervento più ampio a livello nazionale. La situazione resta difficile, e molti negozi si trovano ancora in difficoltà.

Vetrine spente, serrande abbassate, locali sfitti che faticano a trovare nuovi inquilini. A Monza la crisi del commercio di vicinato è ormai sotto gli occhi di tutti e continua ad alimentare il dibattito politico. In Consiglio comunale, i consiglieri Massimiliano Longo (Forza Italia) e Martina Sassoli (Noi Moderati) hanno parlato apertamente di desertificazione del centro, puntando il dito anche contro l'aumento delle strisce blu nelle zone più centrali. Un'accusa che l'assessore al Commercio Carlo Abbà respinge con decisione. "L'aumento dei parcheggi a pagamento non ha incontrato l'opposizione dei commercianti – spiega –.

© Ilgiorno.it - Il bilancio dell’assessore Abbà: "Abbiamo aiutato 30 attività ma serve un intervento nazionale"

