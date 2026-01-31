Villani ha visitato i cantieri delle periferie, confermando che i lavori continueranno. Il vicesegretario della Presidenza del Consiglio ha detto chiaramente che sarebbe sbagliato fermare ora i cantieri già avviati. La conferma arriva dopo la sua visita di ieri, che segue quella dello scorso anno, in cui ha visto di persona lo stato di avanzamento dei lavori.

di Daniele Rosi Potranno proseguire i cantieri attivati col Bando delle Periferie. Ieri la nuova visita in città, come già lo scorso anno, del vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio, Marco Villani, responsabile del Bando delle Periferie, ha confermato l’indiscrezione della prosecuzione dei vari lavori. Lo scorso 31 dicembre era il termine ultimo, come previsto dal bando, per portare a termine i progetti in essere, con la possibilità, come aveva più volte spiegato l’assessore Moreno Lorenzini, che potesse arrivare una ulteriore proroga nel caso in cui ci fosse stato il riscontro di un cantiere attivo e a buon punto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il bando delle periferie va avanti. Sopralluogo di Villani ai cantieri: "Sarebbe sbagliato interromperli"

Approfondimenti su Periferie Villani

Amorese di Fratelli d’Italia torna a parlare dei cantieri delle periferie di Carrara.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Periferie Villani

Argomenti discussi: Il bando delle periferie va avanti. Sopralluogo di Villani ai cantieri: Sarebbe sbagliato interromperli; Bando periferie. Amorese – Guidi (FdI): proroga fino al 2027 per via Pisacane a Massa; Aree interne e periferie, ecco i 20 Luoghi del cuore del Fai selezionati per i progetti di restauro e valorizzazione; Palazzo Rosso, via Verdi, ex Cat Avenza: il governo concede la proroga per concludere i cantieri.

Il bando delle periferie va avanti. Sopralluogo di Villani ai cantieri: Sarebbe sbagliato interromperliIl vice segretario generale alla Presidenza del consiglio in città per visionare i progetti rimasti in piedi. L’assessore Lorenzini: Pronti anche per palazzo Rosso che avrà un uso culturale e sociale ... lanazione.it

Notizie di periferieLa cronaca ripetutamente mette in pagina il termine francese «banlieue» per indicare un luogo dove il terrorismo ha messo e potrebbe ancora mettere piede. A Parigi, come a Bruxelles, il termine ... ecodibergamo.it

BANDO AGRISOLARE Se non ora, quando Contattaci per un sopralluogo gratuito! #nonsoloclima #agricoltura #agricoltori #fotovoltaico #aziendaagricola - facebook.com facebook