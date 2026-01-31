Il bambino fatto scendere sotto la neve sarà protagonista all’apertura delle Olimpiadi invernali | Gioia immensa

Riccardo, il bambino di 11 anni di Belluno, che martedì scorso era stato costretto a scendere dal bus sotto la neve, prenderà parte all’apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. La sua storia ha fatto il giro del paese e ora si prepara a vivere un momento che nessuno si aspettava, tra emozione e sorpresa.

Da una vicenda che aveva suscitato scalpore per la crudeltà subita a una gioia inattesa: Riccardo, il bambino di 11 anni di Belluno costretto martedì scorso a scendere dal bus sotto la neve, sarà protagonista all’apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La notizia è stata confermata dalla madre, Vera Vatalara: «All’inizio pensavo fosse uno scherzo, ma poi Giovanni Malagò in persona ci ha confermato l’invito a Riccardo. Quando lui ha capito, è scoppiato di gioia». La vicenda del bambino, lasciato al freddo dal conducente del bus, aveva destato grande indignazione. Ora, il gesto simbolico delle Olimpiadi rappresenta un riscatto emozionante per la giovane vita di Riccardo, che da uno sconforto enorme ha vissuto un passaggio all’entusiasmo totale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Il bambino di 11 anni di Belluno, costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve perché non aveva il nuovo biglietto, avrà un ruolo speciale alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Un bambino è stato fatto scendere da un autobus senza biglietto a Belluno.

