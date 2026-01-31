Ieri in Campania | aggredisce l’ex dopo la fine della relazione 66enne arrestata per prostituzione

Ieri in Campania una donna di 66 anni è finita in manette dopo aver aggredito l’ex compagno alla fine della loro relazione. La donna, residente in provincia di Avellino, è stata arrestata per aver minacciato e colpito l’uomo, che ha riportato lievi ferite. Contestualmente, si è scoperto che la stessa donna svolge attività di prostituzione, e per questo motivo è stata anche denunciata. La vicenda ha scosso la comunità locale, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sui motivi dell’aggress

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, venerdi 30 gennaio 2026. Avellino – Tre anni e quattro mesi di reclusione per furto aggravato e ricettazione: è la pena a cui è stata condannata, dopo il patteggiamento, dai giudici del tribunale di Benevento suor Bernadette, la 46enne religiosa di nazionalità indonesiana colpevole de l furto di ex voto e oggetti preziosi custoditi nella residenza vescovile di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, e in nove chiese della Diocesi di Ariano-Irpino-Lacedonia. ( LEGGI QUI ) Benevento – Un progetto per cercare di mantenere in vita un marchio storico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: aggredisce l’ex dopo la fine della relazione, 66enne arrestata per prostituzione Approfondimenti su Ariano Irpino Lacedonia Aggredisce la ex dopo la fine della relazione e finisce in carcere Un uomo ha aggredito più volte l’ex compagna, anche l’ultima volta il 3 gennaio scorso in un bar. Non accettava fine della relazione con un 20enne, arrestata una donna Nella giornata di ieri, le forze dell'ordine di Pordenone hanno arrestato una donna di 30 anni per aver perseguitato ripetutamente un giovane di 20 anni, reagendo con comportamenti persecutori alla fine di una relazione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ariano Irpino Lacedonia Argomenti discussi: Portici, lancia bottiglie sulle auto e poi aggredisce i carabinieri: arrestato; Napoli, Piazza Enrico De Nicola: 25enne aggredisce i poliziotti e viene arrestato; Ieri in Campania: aggredisce l'ex dopo la fine della relazione, 66enne arrestata per prostituzione; Aggredisce gli agenti durante un controllo: arrestato 25enne in piazza Enrico De Nicola. Antonio Onorato. . Ieri al Tg3 Campania abbiamo parlato di New Parthenope #newparthenope - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.