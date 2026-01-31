Ictus a soli 11 anni bimba salvata dai medici a Cagliari

Una bambina di soli 11 anni ha subito un ictus ischemico a Cagliari. I medici dell'Arnas G. Brotzu sono riusciti a salvarla dopo una corsa contro il tempo. La piccola è stata sottoposta immediatamente a cure d’emergenza e ora sta bene, grazie alla prontezza del personale sanitario.

Si è giocata una corsa contro il tempo all'Arnas G. Brotzu di Cagliari per salvare una bambina di undici anni colpita da un ictus ischemico CAGLIARI, 31 GEN – Tutto è cominciato in modo improvviso: un pomeriggio trascorso a casa di un'amichetta, il malessere inatteso, poi il peggioramento neurologico nelle ore successive. Segnali difficili da interpretare, soprattutto in una bambina. Quando la situazione è apparsa chiara nella sua gravità, il ricovero urgente nella struttura di Pediatria, diretta dal Giuseppe Masnata. La risposta da parte delle strutture di Pediatria, Neurologia e Stroke Unit e Neuroradiologia è stata immediata e collegiale.

