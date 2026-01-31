ICE a Milano-Cortina Meloni | Paradosso polemizzare sugli Usa e poi chiedere la loro difesa

La presenza di personale investigativo americano durante i Giochi olimpici di Milano-Cortina accende le polemiche. La presidente Meloni ha commentato che è paradossale criticare gli Stati Uniti e poi chiedere la loro protezione. La discussione si infiamma tra chi chiede maggiore chiarezza e chi teme rischi di ingerenza. La questione resta calda anche in vista di altri eventi internazionali in Italia.

Negli Stati Uniti cresce la mobilitazione contro l'Immigration and Customs Enforcement (ICE), mentre in Italia il dibattito si accende sulla presenza di personale investigativo Usa durante i Giochi olimpici. Meloni richiama all'unità dell'Occidente e respinge le accuse di ingerenza nella sicurezza nazionale.

