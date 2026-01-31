I programmi TV di oggi 31 gennaio 2026 | talent people show e film

Oggi in tv ci sono diversi programmi da non perdere. Su Rai 1 torna “The Voice Kids”, il talent dedicato ai più giovani. Su Canale 5, invece, aspettano “C’è posta per te”, il classico show di Antonella Clerici. Per gli amanti dei film, Iris trasmette “Il caso Thomas Crawford”. Un giorno ricco di intrattenimento, tra musica, emozioni e suspense.

Guida ai programmi TV del 31 gennaio 2026: “The Voice Kids” su Rai 1, “C’è posta per te” su Canale 5, “Il caso Thomas Crawford” su Iris. La prima serata di sabato 31 gennaio 2026 propone su Rai 1 la musica e le emozioni di The Voice Kids, mentre Rai 2 sceglie la tensione narrativa del crime drama con un nuovo episodio di F.B.I.. Rai 3, invece, porta gli spettatori in viaggio con un documentario dedicato alla Tokyo del futuro, tra innovazione e tradizione. Sul fronte Mediaset, Italia 1 propone la fantasia e la comicità di Una notte al museo, mentre Rete 4 punta sulla nostalgia con il cult di Bud Spencer e Terence Hill Io sto con gli ippopotami. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Programmi in Onda: Sabato 31 Gennaio 2026 - ore 08.00 " Accadde Oggi ( rubrica ) " - ore 08.30 " Coming Soon ( trailer film ) " - ore 09.05 " Meteo Nazionale " - ore 09.35 " Due Minuti un Libro ( rubrica ) " - ore 11.00 " Programmatissime" ( replica ) - ore 11.05 "

