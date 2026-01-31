Molti dei prodotti che troviamo nei negozi italiani derivano direttamente dalle montagne che ospitano le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dall’amaro Braulio alle paste di Felicetti, passando per le caramelle Brielli, sono tutte specialità nate in quella zona, con una storia lunga e radicata. Questi prodotti sono più di semplici gusti, rappresentano tradizione e radici di un territorio che si prepara a brillare anche sul palcoscenico mondiale.

D'altra parte, per un Paese come l'Italia, il turismo enogastronomico è sempre stata una risorsa importantissima: l'ultimo rapporto sul tema, un anno fa, parlava di un settore fortemente e costantemente in crescita, che cubava 40,1 miliardi di euro nel 2023, di cui 9,2 diretti, 17,2 indiretti e 13,7 di indotto. Insomma, gli occhi del mondo saranno sì puntati sugli sciatori, e i pattinatori, e il curling e tutto il resto, ma anche sui nostri vini, i formaggi, i piatti tipici di montagna, i drink e tutto quello che, forse meglio di chiunque altro, riusciamo a offrire a chi viene a visitare il nostro Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I prodotti cult delle zone delle Olimpiadi, dall’amaro Braulio alla pasta di montagna di Felicetti alle caramelle Brielli

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Dal 2 al 6 febbraio 2026, Milano cambia volto per l’apertura delle Olimpiadi Invernali.

Sabato a Scuol si è disputato il PGS di Coppa del Mondo di snowboard, con importanti risultati per l’Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Lunedì, il ritorno di Tutti Fenomeni: un disco che ricomincia dal presente; Granfondo Marathon Dolomiti Friulane 2026: percorso e iscrizioni; In un libro fotografico 50 anni di biscotti Mulino Bianco; Cult of the Lamb: Woolhaven – La nostra recensione!.

#ThrowBackThursday, i prodotti cult del passato raccontati da PixartprintingPixartprinting ha fatto dell’innovazione un proprio asset aziendale: è il fil rouge che attraversa tutta la filiera coinvolgendo anche l’attività di comunicazione. La strategia di marketing olistico ... 01net.it

Anni 90, tornano i prodotti cultChi naviga in rete non potrà non essersi accorto di una certa tendenza a rispolverare prodotti cult degli anni 90, come giochi, musica e prodotti iconici, dal Game Boy al Tamagotchi, dai cd alle ... donnamoderna.com

Olimpiadi Milano-Cortina: un Etna Doc rosso tra i 26 vini ambasciatori a Casa Italia I prodotti selezionati rappresentano i grandi player, il mondo cooperativo e le piccole produzioni regionali Leggi l’articolo completo di Francesca Aglieri Rinella al link nel primo - facebook.com facebook