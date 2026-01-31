I pm chiedono pene severe | Riforma della sentenza illegittima e ingiusta Nessuna attenuante

I pm chiedono pene più dure e una riforma completa della sentenza di primo grado, che definiscono illegittima e ingiusta. La richiesta è di tornare alle pene già stabilite dal tribunale ordinario per tutti i capi di imputazione, senza considerare le attenuanti generiche e con un aumento per i reati di falso. La battaglia legale si fa sempre più accesa.

Riforma integrale della sentenza di primo grado, ritenuta "illegittima e ingiusta", con pene di giustizia che rimandano a quelle formulate già dal tribunale ordinario per tutti i capi di imputazione e una pena più congrua e maggiore per i reati di falso "escludendo le attenuanti generiche". Così la Procura ha concluso ieri la requisitoria per il processo di Appello sulla strage di Corinaldo, quella dove persero la vita cinque minorenni e una mamma di 39 anni all'interno della discoteca Lanterna Azzurra, la notte dell'8 dicembre del 2018. Il processo che è arrivato in Corte è quello che riguarda le questioni sulla sicurezza del locale e sui permessi rilasciati dalla commissione di pubblico spettacolo per l'apertura della discoteca.

