I medici veterinari per la salute pubblica e la filiera alimentare

I medici veterinari giocano un ruolo chiave nella tutela della salute pubblica e della filiera alimentare. Lavorano ogni giorno per controllare che gli alimenti siano sicuri e per prevenire malattie che possono passare dagli animali all’uomo. La loro presenza è fondamentale per garantire che i prodotti che arrivano sulle nostre tavole siano sani e controllati.

"La tutela della salute pubblica comincia molto prima di arrivare negli ospedali e sulle nostre tavole. Comincia nei controlli, spesso invisibili, svolti ogni giorno dai medici veterinari del servizio sanitario nazionale". Questo, secondo Antonio Angellotti, veterinario segretario di SIVeMP Marche il significato dell'evento che si è tenuto nell'ex teatrino in occasione della giornata nazionale della prevenzione veterinaria. "Un appuntamento – riferisce Angellotti - che ha riunito istituzioni, mondo accademico e rappresentanti delle categorie produttive, sottolineando il ruolo strategico della sanità pubblica veterinaria nella difesa della collettività.

