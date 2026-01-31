I Manetti Bros tornano a Bologna Al via il casting

I Manetti Bros. tornano a Bologna. La città si prepara a vedere di nuovo i due registi romani, dopo il successo di Coliandro. Un casting è aperto e le riprese potrebbero partire presto. I fan sono già in fermento, pronti a rivedere i loro personaggi preferiti sulle strade di Bologna.

Nostalgia dei Manetti Bros. in modalità serie tv? In effetti, particolarmente i bolognesi, hanno vissuto, grazie ai due registi romani, un’epopea della serialità ravvicinata, prima che divenisse moda sulle piattaforme digitali: vi ricordate Coliandro? Stando a un annuncio apparso qualche giorno fa online, pare che il dinamico duo stia per tornare proprio in città con una nuova avventura. "Cercasi figurazioni per la nuova serie tv con riprese a Bologna da marzo a luglio 2026". La serie sarà supportata dall’Emilia-Romagna Film Commission e si ricercano "moltissime figurazioni". Segni particolari: volti internazionali, uomini e donne di qualsiasi età provenienti da ogni parte del mondo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Approfondimenti su Manetti Bros Bologna, al via i casting per la nuova serie tv dei Manetti Bros: come candidarsi Sono iniziate a Bologna le selezioni per la nuova serie tv dei Manetti Bros. Bologna-Juventus 0-1, al Dall’Ara decide il subentrato Cabal: i bianconeri tornano nella corsa scudetto La Juventus torna alla vittoria battendo il Bologna 1-0 al Dall’Ara, grazie a un gol di Cabal subentrato in campo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Manetti Bros Argomenti discussi: Casting per la nuova serie tv dei Manetti Bros girata a Bologna: come candidarsi; Cercasi figurazioni per la nuova serie dei Manetti Bros.; Il festival La Primavera del Cinema Italiano torna a Cosenza: la XXII al via dal 2 febbraio; Bologna al via i casting per la nuova serie tv dei Manetti Bros | come candidarsi. Bologna, al via i casting per la nuova serie TV dei Manetti Bros: come candidarsiLa produzione cerca uomini e donne di tutte le età per le riprese nel capoluogo emiliano, con un’attenzione particolare ai profili internazionali. Candidature aperte e lavoro retribuito. Tutte le info ... msn.com Casting per la nuova serie dei Manetti Bros, si cercano numerose figurazioniCasting per figurazioni nella nuova serie dei Manetti Bros che sarà girata a Bologna. Lavoro retribuito. Ecco tutti i dettagli e come inviare la candidatura ai provini. ticonsiglio.com Casting Manetti Bros: aperte le selezioni per la nuova serie Tutte le info nel servizio al primo commento - facebook.com facebook

