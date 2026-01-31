I ladri non risparmiano neppure la casa del comandante

Giovedì sera, i ladri sono entrati nella casa di Silvia Zaghi, comandante della Polizia locale di Codevigo. Hanno svaligiato l’abitazione senza troppi scrupoli, dimostrando che nessuno è al sicuro, neanche chi lavora per mantenere l’ordine. La scena si è verificata poco prima delle 21, lasciando tutti sorpresi e preoccupati. La polizia sta indagando per capire come siano riusciti i malviventi a entrare e cosa abbiano portato via.

La criminalità non risparmia neanche chi deve tutelare la sicurezza dei cittadini. Giovedì sera 29 gennaio i ladri hanno preso di mira la casa di Silvia Zaghi, comandante della Polizia locale di Codevigo. I malviventi hanno atteso che in casa non ci fosse nessuno e al momento giusto, attorno alle.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Silvia Zaghi La nuova "truffa del Ministero": con la scusa di un controllo, i ladri vi entrano in casa Recentemente a Bolzano circola un volantino con l’intestazione del Ministero dell’Interno, annunciando controlli nei condomini. I ladri non si arrendono, furto a casa del Sindaco: è psicosi Un furto ha colpito la casa del sindaco di Parolise, Antonio Ferullo, evidenziando la crescente preoccupazione e psicosi tra i residenti dell’Irpinia. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Silvia Zaghi Argomenti discussi: I ladri di biciclette non risparmiano nemmeno il ciclobox dello Zuffo a Trento; Dalle scuole al cimitero: la banda delle merendine non risparmia nemmeno i defunti; Chieti: a caccia di rame nel centro storico, furti a raffica di tubi e grondaie; Mugnano, ladri di insalata all'alba: ignoti portano via una cassa da un negozio di alimentari. I ladri di biciclette non risparmiano nemmeno il ciclobox dello ZuffoLa vicenda è finita al centro di un'interrogazione di Fratelli d'Italia rivolta all'amministrazione. Lo sfogo di Demattè: Gli utenti pagano e la porta resta aperta? Dov'è la sicurezza? ... trentotoday.it Dalle scuole al cimitero: la banda delle merendine non risparmia nemmeno i defuntiPrima le scuole, poi la palestra, e adesso il cimitero comunale. Del tutto simili le modalità delle incursioni. Il sospetto che a colpire sia stata sempre la stessa mano: ladri di merendine. In tutt ... lasicilia.it In edicola con #Prealpina #PrimoPiano | Cerchi la badante, trovi un tesoro #Varese | Cambiare medico, sopravvivere all'incubo #Valganna | Sfiorati dalla neve, ritorna il sereno #Gavirate | Due studentesse contro il degrado #Azzate | Ladri tra chiesa e can - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.