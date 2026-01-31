i giudici minorili non accettano limitazioni

I giudici minorili non vogliono accettare restrizioni sul loro lavoro. Claudio Cottatellucci, presidente dell’Associazione magistrati di categoria, risponde al Garante dell’infanzia parlando di figli allontanati. Secondo lui, il potere totale dei genitori crea una situazione simile a quella del padre padrone. Non ci sono compromessi, e i giudici insistono sulla loro autonomia.

Il presidente dell’Associazione magistrati di categoria, Claudio Cottatellucci, ribatte al Garante dell’infanzia sul tema dei figli allontanati: «Il potere insindacabile dei genitori ci riporta alla logica del padre padrone. Noi una tutela». Ma il caso di Palmoli rivela il contrario. È orrendo persino a scriversi, ma dobbiamo prendere atto che questi sono i fatti: i magistrati italiani vogliono continuare a togliere i figli alle famiglie. E lo vogliono fare, con tutta evidenza, nel modo in cui si fa ora, con il bel corredo di scene raccapriccianti in cui fanciulli urlanti vengono strappati ai genitori della forza pubblica. 🔗 Leggi su Laverita.info

I pubblici ministeri minorili di Napoli hanno diffuso una richiesta alle forze dell’ordine, invitandole a ridurre le chiamate notturne.

