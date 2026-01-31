I Gispi Tigers cercano il terzo successo di fila contro Perugia. La squadra di casa gioca domani al Chersoni alle 14,30, deciso a conquistare la vittoria e mantenere il momento positivo. Una sfida importante nel campionato di Serie C di rugby, dove i padroni di casa puntano a consolidare la loro serie positiva.

Battere anche Perugia, per centrare il terzo successo di fila. Questo l’obiettivo con cui i Gispi Tigers affronteranno gli umbri al Chersoni nel match valido per la terza giornata della fase promozione del campionato di rugby di Serie C (per un match che inizierà alle 14,30 di domani). Gli uomini di Luca Nuti e Lorenzo Vannini avevano chiuso la fase di qualificazione del torneo al terzo posto in classifica nel girone A, con 27 punti, alle spalle del Livorno Rugby (primo a quota 33) e del Tirreno Rugby (secondo a 30 punti). Proprio contro le due rivali sono arrivate altrettante sconfitte di misura, anche se la squadra ha chiuso in crescendo e ha mostrato nel complesso di potersela giocare alla pari con tutte le formazioni avversarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I Gispi alla prova Perugia. Per il terzo successo di fila

