Un mese dopo la tragedia di Crans-Montana, i genitori di Chiara Costanzo si confrontano con il dolore. Raccontano di aver ancora in casa solo la sua pagella, l’unico ricordo tangibile di lei. Ricordano il momento peggiore: quello in cui hanno riaperto la porta della sua camera, dopo i funerali. La scuola le aveva dato voti tra 8 e 10, tranne un 7 in Fisica, che Chiara aveva promesso di recuperare. Ora, quei voti sono l’unico legame con la ragazza, che non c’è

A un mese dal tragico rogo di Capodanno al Constellation in Svizzera che ha visto un bilancio di tante giovani vittime (40 tra cui sei italiane) e tantissimi ustionati (alcuni ancora gravi), la mamma e il papà di Chiara parlano della figlia che non c'è più direttamente dal loro appartamento in piazza Missori a Milano. E lo fanno mostrando, appunto la pagella della ragazza del primo quadrimestre, una pagella che Chiara non vedrà mai. «Quasi tutti otto, nove e dieci. E poi quel sette in Fisica che mi fa ricordare uno scambio di messaggi», racconta la mamma. Una serie di vocali in cui la figlia affermava di voler alzare ancora di più la media e fare sempre meglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - I genitori di Chiara Costanzo un mese dopo Crans-Montana: «Ci resta solo la sua pagella, il momento più difficile è stato dopo i funerali, quando ho riaperto la porta della sua camera»

Durante il funerale di Chiara Costanzo, la sorella ha espresso il dolore e la rabbia per la perdita prematura, sottolineando quanto sia difficile accettare l’assenza di chi si amava.

Le salme delle vittime dell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation sono state riportate in Italia.

Valditara ai genitori di Chiara COSTANZO, morta CRANS-MONTANA: Accertare la verità in SVIZZERA

I parenti di Chiara Costanzo, la sedicenne milanese morta nel rogo di Capodanno ritengono assurdo il provvedimento di scarcerazione di Jacques Moretti titolare del locale Le Constellation. Lo zio di Chiara lancia un appello alla federazione italiana sport inv facebook

Il padre di Chiara Costanzo: 'Moretti libero La speranza nella giustizia vacilla. Attonito e annichilito, solo 200 mila franchi per uscire dal carcere' #ANSA x.com