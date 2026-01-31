I falsi video di docenti anziani e poliziotti che aggrediscono gli agenti dell’ICE

Su internet circolano diversi video in cui si vedono persone, tra cui insegnanti e anziani, che si oppongono agli agenti dell’ICE. Nei filmati, alcuni di loro si avvicinano agli agenti e li spintonano o li affrontano con forza, senza paura. Le immagini sono state condivise sui social e stanno facendo discutere. Molti si domandano se siano autentiche o manipolate, mentre le autorità cercano di fare chiarezza.

Circolano diversi video dove vengono riprese presunte scene di "resistenza" contro agenti dell'ICE, con protagonisti docenti o cittadini anziani che agiscono fisicamente e senza timore. Le clip vengono usate per "accendere polemiche attorno al dibattito "lanciare un avvertimento" sulla presenza dell'agenzia in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Ma non si tratta di filmati reali. Per chi ha fretta. I video fanno parte di una serie di clip che raffigurano le stesse scene o simili.. I video, generati con l'AI, provengono da uno stesso account Instagram.. Analisi. I filmati vengono condivisi, in questo caso, con il seguente testo: ICE – ITALIA: MESSAGGIO PER IL GOVERNO E IL PARLAMENTO Non saremo ospitali con questi delinquenti di ICE Il primo video mostra una docente davanti a una scuola che brandisce una mazza da baseball mentre allontana agenti con divise attribuite all'Immigration and Customs Enforcement (ICE).🔗 Leggi su Open.online

