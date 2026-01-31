I falsi video dei maranza sul treno e l’Assegno di inclusione

Questa mattina sono circolati video che mostrano controllori sulle ferrovie italiane mentre chiedono i biglietti a un gruppo di ragazzi. Nei filmati, i giovani, descritti come “maranza”, sono seduti in modo scomposto e provocatorio, facendo discutere gli utenti sui social.

Circolano alcuni video in cui dei controllori del treno chiedono il biglietto a dei ragazzi, descritti come “maranza”, seduti in modo scomposto e provocatorio. Alla richiesta, i giovani rispondono insultando il controllore e sostenendo che starebbero andando a rinnovare l’Assegno di inclusione perché “senza soldi”. La narrazione si avvicina molto a quella delle false interviste agli immigrati trattati in un precedente fact-check. Per chi ha fretta. Le scene sono state generate tramite l’AI.. L’Assegno di inclusione è una misura familiare, non individuale, e non può essere richiesta o rinnovata da un minore.🔗 Leggi su Open.online

L’Inps ha pubblicato il calendario dei pagamenti dell’Assegno di Inclusione (Adi) per il 2026.

