I duetti di Sanremo 2026 | l’annuncio di Carlo Conti

Carlo Conti rompe il silenzio e conferma i duetti di quest’anno al Festival. Dopo giorni di rumors e speculazioni, il conduttore ha deciso di parlare e mettere fine alle voci che circolavano. La serata delle Cover, in programma il 27 febbraio, si avvicina e i fan vogliono sapere chi salirà sul palco con chi. Ora i nomi ufficiali sono più vicini, e l’attesa cresce.

Milano, 31 gennaio 2026 – Stop alle voci, basta rumors: adesso parla Carlo Conti. Negli ultimi giorni si sono rincorse indiscrezioni sui possibili duetti che saranno protagonisti della serata di venerdì 27 febbraio al Festival di Sanremo ovvero durante l'attesissima serata delle Cover. Una serata che per molti telespettatori rappresenta anche un modo per rivivere emozioni e suggestioni del passato. A dare l'annuncio dei duetti ufficiali di Sanremo 2026 è Carlo Conti nell'edizione del Tg1 delle 13.30 di oggi sabato 31 gennaio.

